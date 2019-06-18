الحماية الاجتماعية تكمل التعامل مع (828) استفساراً وشكوى وردتها عبر الخط الساخن

2019/06/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكمـل قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل التعامل مع (828) استفساراً وشكوى وردته عبر الخط الساخن للمدة من ١-١٦/ ٦/

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