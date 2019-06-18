البرلمان يصدر توضيحا بشأن أنباء منح امتيازات مالية للأعضاء المُستَبدلين

2019/06/18 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تصويت البرلمان على منح امتيازات مالية للأعضاء المُستَبدلين.وقالت الرئاسة في بيان وتلقته وكالة صدى “إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازات مالية، تود رئاسة مجلس

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