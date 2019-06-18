سائرون: اجرءات حسم المناصب بالوكالة بطيئة جدا

2019/06/18 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

كشف النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي ان اجراءات استبدال جميع المناصب بالوكالة تجري بشكل بطيئ ، فيما بين انه من الصعب انجاز العمل بتلك المناصب نهاية الشهر الحالي.

وقال فهمي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء، أن “ما يتخذ من إجراءات عملية في هذا الموضوع بطيئة جداً، وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على مستوى التنفيذ، لأن بعض الوزارات فيها عدد كبير من المدراء العامين كالدفاع والداخلية والتعليم العالي”.

وتوقع فهمي، أن “ينجز عبد المهدي أقل من 50 بالمئة من مهمته الخاصة باستبدال تلك المناصب”، داعياً الى “ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسراع باستكمال هذا الملف أو إيجاد طرق معينة لمعالجة الموضوع”.

KKK

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