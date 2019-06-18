دائرة التحقيقات في النزاهة تضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في ذي قار

2019/06/18 | 10:52

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(المستقلة) … أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنبين، عن ضبطٍ مُتَّهمَينِ اثنينِ بالاحتيال والرشوة في ذي قار.وقالت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أنَّ “فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيأة انتقل إلى محافظة ذي قار وتمكَّن من ضبط مُتَّهمين قاما بإطلاق وعودٍ كاذبةٍ من خلال قدرتهما على استحصال المُوافقات الأصوليَّة؛ للحصول على قطعة أرضٍ لغرض الاستثمار بحجة إنشاء مستشفى ومدارس أهليَّةٍ لقاء حصولهما على مبلغ (800,000,000) مليون دينارٍ”، لافتةً إلى أنه “تمَّ التواصل مع المُتَّهمين ومتابعتهما وضبطهما بالجرم المشهود في إحدى مناطق المحافظة، على وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983”.

وأشارت إلى أنَّ “عمليَّة الضبط نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، فيما اعترف المُتَّهمون المضبوطون بالتهم المنسوبة إليهم أمام قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم لحين إرسالهم إلى جهة الطلب في بغداد”.

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالاحتيال والرشوة في بغداد.

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