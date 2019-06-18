اخراج سكين بطول 25 سم من وجه مراهق امريكي

2019/06/18 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي أميركي في إنقاذ حياة ،إيلي غريغ ، وهو مراهق من ولاية كانساس، تم نقله إلى المستشفى بينما كان سكين طوله 25 سنتيمترا يخرج من جمجمته.

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