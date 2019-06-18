تقديم اوراق اعتماد الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

2019/06/18 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسين محمود الخطيب أوراق إعتماده الى المدير العام لمكتب الامم المتحدة في جنيف مايكل مولر .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء , ان الممثل الدائم اكد ان العراق يولي اهمية كبيرة لعمل المنظمة الدولية في العراق والعالم , مشيرا الى ملامح السياسة […]

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