2019/06/18 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن اعداد خطة لتحديث الدراسة الخاصة بمشروع حماية بغداد لادخال تقنيات جديدة بهذا المجال بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن وزارته “نسقت مع وزارة المالية الفرنسية وشركة فرنسية للتعاون المشترك مع وزارة الداخلية، من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تعلن عن خطة لتنفيذ مشروع بغداد الأمني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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