2019/06/18 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن الممرات الجوية والبرية والبحرية الايرانية من أكثر ممرات العالم امنا، مشيرا إلى أن الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الايراني لكن محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل .وقال روحاني في تصريحات ، على هامش تدشين صالة مسافرين جديدة في مطار الامام الخميني الدولي ان “الاعداء ضاعفوا ضغوطهم على الشعب الايراني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني:الممرات الجوية والبحرية الايرانية أكثر ممرات العالم امنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني:الممرات الجوية والبحرية الايرانية أكثر ممرات العالم امنا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني:الممرات الجوية والبحرية الايرانية أكثر ممرات العالم امنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).