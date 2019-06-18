الزراعة تعلن حصاد نحو مليوني دونم من الحنطة والشعير في نينوى

2019/06/18 | 10:58

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن حصاد نحو 40 % من إجمالي المساحات المزروعة بالحنطة والشعير في نينوى و...

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