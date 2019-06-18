2019/06/18 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

علمت وكالة سومر نيوز أن اتصالاً هاتفياً جرى ليلة امس بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين رئيس ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتصال هاتفي غامض بين الصدر وعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتصال هاتفي غامض بين الصدر وعبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).