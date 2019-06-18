2019/06/18 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتصال هاتفي غامض بين الصدر وعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/سومر نيوز
علمت وكالة سومر نيوز أن اتصالاً هاتفياً جرى ليلة امس بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين رئيس ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتصال هاتفي غامض بين الصدر وعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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