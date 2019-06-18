النصر تتهم سائرون والفتح بتغيير الكفاءات من اجل الحصول على المناصب

2019/06/18 | 10:58

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بغداد:سومر نيوز

أكدت كتلة النصر النيابية، اليوم الثلاثاء، رفضها حسم ملف المدراء العاميين بطريقة المحاصصة، فيما اشارت ال...

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