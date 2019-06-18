2019/06/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت النجمة الجزائرية ياسمين نيار من تصوير فيديو كليب جديد لاغنية ” آه حبيبي ” من كلماتها و الحانها في العاصمة السويسرية جنيف بعد تحضيرات دامت لاكثر من شهر.وتولت شركة ” نيار غروب ” الاشراف على عملية الاخراج استناداً الى معايير تقنية عالمية، وتم استخدام طائرة هليكوبتر في بعض المشاهد الى جانب أفكار اخرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسمين نيار وسر الطائرة في سويسرا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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