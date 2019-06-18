العراق يحافظ على مركزه الخامس بقائمة البلدان ذات الاحتياطيات النفطية

2019/06/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة «بي بي» في تقريرها السنوي عن توجهات الطاقة العالمية إن الاحتياطي العراقي النفطي ظل ثابتا بمقدار 147،2 مليار برميل خلال عامي 2017 و2018، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة البلدان صاحبة اكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم.





وأظهر تقرير «بي بي» إن احتياطيات النفط المثبتة لدى السعودية ارتفعت بنهاية عام 2018، لتواصل المملكة تقليص الفارق بينها وبين فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي مثبت في العالم.



كما اوضح ان الاحتياطيات المثبتة للمملكة شهدت ارتفاعا بمقدار 1.7 مليار برميل خلال الفترة من نهاية 2017 إلى نهاية العام الماضي، في حين زادت الاحتياطيات الفنزويلية بمقدار 500 مليون برميل فقط.





ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن الاحتياطيات المثبتة للسعودية نمت بشكل كبير خلال الفترة من نهاية عام 2008 إلى نهاية 2017، حيث ارتفعت من 264.1 مليار برميل إلى 296 مليار برميل، لكن احتياطيات البلد اللاتيني تضاعفت تقريباً، حيث زادت من 172.3 مليار برميل إلى 302.8 مليار برميل.

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