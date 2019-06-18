الفرفار العياشي - وفاة مرسي : الديموقراطية طريق للموت ؟

2019/06/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي انتخابات الضرورةالبارحة بمحبسه توفي الرئيس المصري و هو المسجون بسبب جرم الفعل الديموقراطي , انه الرئيس المصري الوحديد الدي وصل الى السلطة في مصر , مصر اراض الفراعين و الحكم العسكري تريد ان تصنع ديموقراطيتها فجأة و النتيجة ان الديموقراطية اصبحت طريقا للموت “الانتخابات الرئاسية ” بمصر حدث استثنائي في طبيعته ومساره ونتائجه وابعاده ؟بغض النظر عن دلالات الحدت وعن نتائجه استوقفتني حكاية......

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