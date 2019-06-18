2019/06/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كرم وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، فريق كرة القدم في نادي الكهرباء الرياضي، بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لبطولة كاس العراق، وهو إنجاز يتحقق لاول مرة منذ تأسيس النادي الذي سيقابل في المباراة النهائية نادي الزوراء الرياضي على أديم ملعب الشعب الدولي الشهر المقبل.وقال الخطيب، في حفل التكريم الذي نظمته الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء يتلقى تكريما من الوزير بعد بلوغه نهائي الكأس وكالة خطوة برس.

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