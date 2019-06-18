2019/06/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة لصوص متهمين بجرائم سرقة منفصلة في المحافظة.وقال بيان لمديرية الشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز استخبارات فوج طوارئ ذي قار الثالث (المهمات الخاصة) تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بقضايا سرقات منفصلة، من خلال المتابعة وجمع المعلومات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة لصوص في ذي قار وكالة خطوة برس.

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