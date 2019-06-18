الهند تخطط لإطلاق محطة فضائية بحلول عام 2030

2019/06/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية كيه سيفان عن خطط لإطلاق محطة فضائية في نحو عام 2030، حيث ان الهند تهتم بشكل خاص بالرحلات الفضائية .وستكون محطة صغيرة نسبيًا؛ حيث سيبقى رواد الفضاء لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يومًا فقط، لكن ينبغي أن يكون ذلك كافيًا للسماح بتجارب الجاذبية الصغيرة، وقال […]

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