إدارة الديوانية توافق على استقالة رئيس النادي

2019/06/18 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وافقت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي، على استقالة رئيس النادي سعد الخزعلي من منصبه.وقال عضو المكتب الاعلامي في النادي علاء البصري في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “ادارة الديوانية وافقت على استقالة سعد الخزعلي، بسبب ظروفه وعدم تفرغه”.واوضح البصري، أن “الهيئة الادارية كلفت مازن فرحان الخُزاعي لإدارة شؤون النادي في المرحلة المقبلة”.يذكر […]

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