نائبة: عودة نجم الدين كريم واستقباله من قبل البارزاني تحدياً للقانون

وأضافت نصيف: ان “سكوت الحكومة العراقية عن هذه الفضيحة سيشجع بقية الفاسدين والمجرمين وحتى مثيري الفتن الطائفية والعنصرية الموجودين في الخارج على العودة الى العراق لإكمال مسيرتهم الاجرامية وتحدّي السلطة والقانون على غرار التحدي الذي قام به نجم الدين كريم، كما ان الشرطة الدولية (الانتربول) ستضعف ثقتها بالدولة العراقية “.
وتابعت: “ننتظر من رئيسي الجمهورية والوزراء ابداء موقفهم الواضح تجاه عودة هذا المدان واستقباله من قبل البارزاني، كما ننتظر الاجراءات القانونية من قبل وزارتي العدل والداخلية باعتبار أن المدان متواجد حالياً داخل العراق
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