نائب: الايادي التي اطلقت القذائف سابقاً مسؤولة عن حرق بساتين بديالى

2019/06/18 | 11:08

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بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، أن الايادي التي اطلقت القذائف سابقاً مسؤولة عن حرق بساتين بالمحافظة.

وقال الدهلكي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "هناك سلسلة حرائق تعرضت لها العديد من البساتين في مناطق مختلفة من محافظة ديالى"، مبينا ان "الحرائق شملت مزارع ال هدلوش والبساتين المجاورة لها في المقداديه اضافة الى حرق بساتين في الوجيهية وكذلك في مناطق متفرقه من ديالى مساء امس".

واضاف، ان "تلك الحرائق تقف خلفها ايادي تريد اضعاف اقتصاد المحافظة خصوصا والعراق عموما، في سيناريو تخريبي لايقل خطرا عن ارهاب داعش في اجندات خارجية واضحة تستهدف الامن الاقتصادي والغذائي للعراق"، مبينا ان "الايادي المجرمة التي كانت تقتل الابرياء في مناطق ديالى وتطلق القذائف والهاونات على المنازل اليوم نراها بدات تحرق بساتين المواطنين في محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة".

واكد ان "تلك الحرائق هدفها تدمير الزراعة والثروة العراقية كي يبقى مستهلكا وخاضعا لرغبات واجندات الدول الاخرى وصادرات دول الجوار"، داعيا الحكومة الاتحادية "لموقف عاجل وسريع يتلائم وحجم المخاطر التي تتعرض لها المحافظة قبل فوات الاوان وخروج الوضع عن السيطرة".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال المجلس في بيان له، إنه "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبا

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وقال نائب رئيس الكتلة، طه الدفاعي، في ت

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس حركة النجباء، اكرم الكعبي، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، إن هضبة الجولان ستكون مقبرة للقوات الامريكية.

وقال الكعبي، عبر تغريدة على منصة تويتر، تحت هاشتاغ #الجولان_عربية_اسلامية، إن "ما اسميتموها بهضبة ترامب ستكون با

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