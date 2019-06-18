تقرير امريكي: 6000 داعشي في العراق وسوريا جاءوا من هذه الدول

2019/06/18 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ( فويس اوف امريكا)، الثلاثاء، عن دخول ستة الاف عنصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي إلى العراق وسوريا قاديمن دول آسيا الوسطى.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان “الدول التابعة للاتحاد السوفيتي السابق بدأت منذ الشهر الماضي اعادة المئات من مواطنيها فقد اعادت كازاخستان 231 شخصا واوزبكستان 156 شخصا وطاجكستان […]

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