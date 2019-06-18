خبير مالي يؤكد ان القطاع المصرفي العراقي دعامة اساسية لبناء الاقتصاد وبحاجة للتطوير المستمر

2019/06/18 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير في الشؤون المالية باقر المشاط , إن” القطاع المصرفي العراقي بحاجة إلى المزيد من ادوات السياسات الناجحة العالمية في هذا المجال”.وقال المشاط في تصريح له،ان” القطاع المصرفي العراقي ومنذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر مر بمسيرة تجريبية ناجحة ومرحلة انتقالية مازالت مستمرة بهدف بناء تجربة عراقية سليمه في تحديد اسس وركائز بناء […]

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