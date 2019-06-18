جنايات ذي قار: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالإرهاب والقتل

2019/06/18 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ذي قار أحكاما عقابية بالإعدام والسجن لمؤبد لمدانين بتهم إرهابية مختلفة والقتل.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “مدانين بالإرهاب تلقيا أحكاما بالمؤبد والإعدام من محكمة جنايات ذي قار”، لافتا إلى أن “المحكمة قضت حكما بالسجن المؤبد لمدانين اثنين بجريمة حيازات أسلحة ومتفجرات بنية تنفيذ جرائم إرهابية في الأنبار”.وأضاف […]

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