2019/06/18 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الموريتانية العشرات من المتظاهرين الذين نظموا وقفة أمام السفارة المصرية بالعاصمة نواكشوط، احتجاجا على ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.وقال مصدر مطلع أن الشرطة اعتقلت رئيس المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة محمد محمود ولد سيدي محمد، وعدد من المتظاهرين أمام السفارة المصرية في نواكشوط.ونظم العشرات من الطلبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متظاهرين في موريتانيا يحتجون على ظروف وفاة مرسي النعيم نيوز.

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