صدور النسخة الانجليزية لـ

2019/06/18 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت للروائي العراقي المغترب محمود سعيد ترجمة روايته " فوهة في الفضاء" الى الانجليزية عن مركز دراسات جامعة تكساس في أوستن.

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