الاستخبارات العسكرية تخترق خلية نائمة وتحبط عملية إرهابية في الرمادي

2019/06/18 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اختراق خلية ارهابية نائمة، فضلا عن احباط عملية ارهابية في الرمادي.

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