2019/06/18 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن اعداد خطة لتحديث الدراسة الخاصة بمشروع حماية بغداد لإدخال تقنيات جديدة بهذا المجال بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية. وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه “خطوة برس” إن وزارته “نسقت مع وزارة المالية الفرنسية وشركة فرنسية للتعاون المشترك مع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاتصالات تعلن عن إعداد خطة لتحديث مشروع “حماية بغداد” ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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