2019/06/18 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن اعداد خطة لتحديث الدراسة الخاصة بمشروع حماية ‏بغداد لإدخال تقنيات جديدة بهذا المجال بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية.‏ وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” ‏الرسمية واطلعت عليه “خطوة برس” إن وزارته “نسقت مع وزارة المالية الفرنسية وشركة ‏فرنسية للتعاون المشترك مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تعلن عن إعداد خطة لتحديث مشروع “حماية بغداد” ‏ وكالة خطوة برس.

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