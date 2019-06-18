مدرب: كاتانيتش لا يرغب بتواجد مدرب مساعد له في المنتخب الوطني

2019/06/18 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد المدرب الدولي والمحاضر الاسيوي، رحيم حميد، ان مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، ابلغ الاتحاد بانه ليس بحاجة لمدرب مساعد.وقال حميد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة عرض على كاتانيش عدداً من الاسماء لشغل منصب المدرب المساعد، إلا إن المدرب هو من رفض ذلك”، مبينا أن “كاتانيتش ابلغ الاتحاد بأنه ليس بحاجة […]

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