الطاقة النيابية : ملفات الفساد جولات التراخيص النفطية بحاجة لاستضافة وزير النفط

2019/06/18 | 11:30

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بغداد:سومر نيوز

قال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة ملفات فساد مطروحة امام ...

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