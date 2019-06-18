“بالصور”.. تكريم طالب في الاعدادية نجح بتنقية المياه باستخدام “التمر”

2019/06/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كرمت وزارة التربية ومحافظة بغداد، طالباً في المرحلة الاعدادية نجح بتنقية المياه باستخدام نواة “التمر”.الطالب المدعو علي حازم، في الصف الخامس الاعدادي، قام بتجارب بمدرسته لتنقية المياه من المعادن والملوثات، نجح بتجربة تنقيتها عبر إستخدام نوي التمر.نتائج تجربة علي كانت إيجابية، بحسب بيان للوزارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، وفي […]

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