2019/06/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية كيه سيفان عن خطط لإطلاق محطة فضائية في نحو ‏عام 2030، حيث ان الهند تهتم بشكل خاص بالرحلات الفضائية.‏ وستكون محطة صغيرة نسبيًا؛ حيث سيبقى رواد الفضاء لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يومًا ‏فقط، لكن ينبغي أن يكون ذلك كافيًا للسماح بتجارب الجاذبية الصغيرة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تخطط لإطلاق محطة فضائية عام 2030‏ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تخطط لإطلاق محطة فضائية عام 2030‏) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تخطط لإطلاق محطة فضائية عام 2030‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).