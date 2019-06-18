2019/06/18 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس اعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية كيه سيفان عن خطط لإطلاق محطة فضائية في نحو عام 2030، حيث ان الهند تهتم بشكل خاص بالرحلات الفضائية. وستكون محطة صغيرة نسبيًا؛ حيث سيبقى رواد الفضاء لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يومًا فقط، لكن ينبغي أن يكون ذلك كافيًا للسماح بتجارب الجاذبية الصغيرة،
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تخطط لإطلاق محطة فضائية عام 2030) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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