اعادة تأهيل كنيسة مريم العذراء في محافظة البصرة ضمن مشروع تمكين للمبادرات المجتمعية

2019/06/18 | 11:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

افتتح البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية ، كنيسة مريم العذراء في محافظ البصرة ، بعد اعادة تأهيلها ضمن مشروع تمكين للمبادرات المجتمعية .

وحضر الافتتاح ممثل محافظ البنك المركزي ووفد رابطة المصارف الخاصة العراقية وممثلي فروع المصارف في محافظة البصرة وعدد من الشخصيات في المحافظة .

اكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ، في كلمة فيديوية اثناء حفل الافتتاح ، وحضرته "الاقتصاد نيوز" ، إن البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة انطلاقا من مسؤولياتهما تجاه المجتمع، بتقديم الدعم لإخواننا المسيح بدءا من العام 2014 بعد أن تعرضوا إلى ابشع الممارسات الوحشية على يد تنظيم داعش في محافظة نينوى العزيزة، عبر اطلاقنا لحملة أهلنا التي خصصت جزء من أموالها لتوفير الطعام والشراب والاغطية وأجهزة التبريد والتكيف وغيرها لمخيمات النازحين من المسيحيين، وانتقلنا إلى العاصمة بغداد وقمنا بإعادة تأهيل اقدم كنيسة فيها في وقت قياسي، واليوم نحن هنا لتقديم الدعم لاخواننا المسيح في جنوب العراق عبر تأهيل هذه الكنيسة.

ونوه الى ان " صندوق تمكين خصص مبلغ ٨٥٠ مليون دينار بدون اي فوائد ولا ارباح وقد باشرنا عملياً بالاقراض لدعم المشاريع في سهل نينوى الذي يعتبر الموطن التاريخي لإخواننا المسيح وحثهم على البقاء في وطنهم، وتشجيع من هاجر ونزح على العودة، من خلال توفير المال لاستئناف أعمالهم التجارية، لأننا حريصون جدا على خلق التعايش والسلام بين أبناء شعبنا".

وبين الحنظل ان " رابطة المصارف الخاصة العراقية مستمرة في لعب دروها الكبير على صعيد دعم القطاع المصرفي وتطوير القدرات البشرية العاملة فيه، بالإضافة إلى دعم المجتمع من خلال المبادرات الثقافية والإنسانية والخدمية ".

من جهته قال ممثل محافظ البنك المركزي عضو مجلس ادارة البنك وليد عيدي ، ان " البنك المركزي وبمشاركة رابطة المصارف الخاصة العراقية انطلق في اعادة تأهيل هذه الكنيسة التي تعد من اقدم كنائس البصرة التي يبلغ عمرها اكثر من مائة سنة بأعتبارها جزء من التراث الديني للمجتمع العراقي ولاضهار حالة التعايش السلمي بين كافة اطياف الشعب ".

واضاف عيدي ، ان " مشروع تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي وبمشاركة رابطة المصارف الخاصة العراقية عمل على توفير فرص عمل للشباب العاطلين وتفير الدعم للمنظمات الخيرية والانسانية العاملة في البلاد واعادة احياء الغطاء النباتي في كافة المحافظات العراقية حيث اقام المشروع بزراعة 10 الاف شتلة في محافظة الديوانية وكذالك ترميم اقدم كنيسة في العاصمة بغداد بمنطقة الميدان ".

وقال الاسقف عماد البناء مطران الكنيسة الكلدانية في البصرة ، نقدم شكرنا الجزيل الى البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجميع من ساهم في اعادة تأهيل مبنى الكنيسة الكاتدرائية (كنيسة مريم العذراء) ، مشيرا الى ان هذه المبادرة ان دلت على شيء فهي تدل على انها رسالة للعالم اجمع حول اللحمة الواحدة في البصرة .

يشار إلى أن كنيسة مريم العذراء الكلدانية قد وضع حجر أساسها عام 1907 وافتتحت عام 1930 ، والكنيسة مبنية بالطراز الغوطي وصممها فنانون ايطاليون بشكل صليب وتحولت الكنسية إلى كاتدرائية عام 1954.

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