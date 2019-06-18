التجارة توقف تسويق الحنطة في مواقع بغداد وعدد من المحافظات

2019/06/18 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، الثلاثاء، ايقاف تسويق الحنطة في مواقع بغداد وعدد من مواقع المحافظات.

وقال مدير عام الشركة نعيم محسن جبر المكصوصي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية ايقاف التسويق شملت مواقع بغداد و مطار البتيرة و الدهيمي و سايلو الحلة الجديد و مجمع المرادية"، مشيراً الى أن كميات الحنطة المسوقة حتى هذه اللحظة "قاربت" الـ3 مليون طن توزعت على ثلاث فئات من الجودة.

وأضاف المكصوصي أن "اللجنة المركزية للتسويق اتخذت في جلستها (٢٦) قراراً منها ايقاف التسويق في المراكز التي تم استثنائها الاسبوع الماضي بقرار ايقاف التسويق في تسعة محافظات"، لافتاً الى أن "قرار الايقاف جاء بناء على مؤشرات الخط البياني للتسويق من قبل ادارات تلك المواقع وهي (مركز تسويق البتيرة في ميسان) و (مركز تسويق الدهيمي في الرفاعي) و (مركزي تسويق سايلو الحلة الجديد) و (مجمع المرادية في بابل).

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