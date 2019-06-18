الفتح: مؤامرة خارجية تستهدف القواعد العسكرية لجر العراق الى الحرب

2019/06/18 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، اطرافا دولية وإقليمية بدعم جماعات مسلحة مأجورة لاستهداف القواعد العسكرية المشتركة مع الجيش الأميركي وحقول الحنطة، مشيرا الى ان تلك الجهات تحاول ربط تلك الاحداث بالهجمات ضد ناقلات النفط في الخليج.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اطرافا خارجية دعمت وشكلت خلايا إرهابية لاستهداف مقرات الجيش […]

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