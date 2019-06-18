وزير ايراني: بعض دول الجوار تسعى لخلق خلل في اسواق النفط

2019/06/18 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن بعض دول الجوار تسعى لخلق خلل في أسواق النفط، مؤكدا أن هذا لن يكون في صالح أحد على الأمدين القصير والطويل.وأضاف زنغنة أن أسواق النفط تخضع لتأثير الإدارات السياسية ووسائل الإعلام الواقعة تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية.وبين أن وضع سوق النفط هش […]

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