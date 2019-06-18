كاظم حبيب - نظرات في كتاب: -مقالة في السفالة- للدكتور فالح مهدي - الحلقة الرابعة عشرة - الريع والدولة الريعية

2019/06/18 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب كتب الزميل فالح مهدي في تفسيره للدولة الريعية ما يلي: "يقصد بالدولة الريعية، ضعف وهزال الأنشطة الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على ريع لا جهد فيه كالنفط مثلاً، حيث تستمد السلطة كل أو معظم إيراداتها الوطنية عن طريق تأجير الموارد المحلية لعملاء خارجيين." (مهدي، الكتاب، ص 212).ثم يعتمد على تعريف للزميل الدكتور محمد على زيني في تعريف الريع حيث نقل عنه ما يلي: "الريع عبارة عن دخل غير متعوب فيه، فهو ليس نتا......

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