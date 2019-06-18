وزارة الداخلية تبحث مع قائد شرطة محافظة صلاح الدين تداعيات واسباب الحرائق التي اندلعت في مزارع الحنطة بالمحافظة

2019/06/18 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الفريق احمد طه ابو رغيف رئيس الخلية الأمنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة مع قائد شرطة محافظة صلاح الدين تداعيات واسباب الحرائق التي اندلعت في مزارع الحنطة في المحافظة ونتائج التحقيق.وذكر بيان لوزارة الدخلية ” ان رئيس الخلية الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة التقى قائد شرطة محافظة صلاح الدين بحضور الضباط اعضاء الخلية الامنية […]

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