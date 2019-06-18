2019/06/18 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

ألقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على بلاتيني في تحقيقات "فساد مونديال قطر") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على بلاتيني في تحقيقات "فساد مونديال قطر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).