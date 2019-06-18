وجود المحاصصة يلغي المعارضة

2019/06/18 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رسول مهدي الحلو لم تسفر المحاصصة وفق نظام الحكم البرلماني على المقاساة العراقية إلا عن مزيداً من الفساد والدمار وهدر المال العام الذي وصل إلى مستويات تنذر بالكارثة الكبرى إن...أكمل القراءة ←

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