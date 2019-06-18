المتقاعدون.. فريسة لعصابات السرقة أمام منافذ صرف الرواتب

2019/06/18 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير- كلكامش برس؛ تفاقمت في الآونة الأخيرة ببغداد وبعض المدن عصابات لسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي من الموظفين والمتقاعدين (الكي كارد) ومثيلاتها، في ظاهرة تكشف بعض التحقيقات في جرائمها أنها منظمة وأخرى تمت بعشوائية.العصابات التي ترتكب هذه الجريمة تستخدم وسائل مختلفة للاحتيال على الضحايا، مستغلين تقدم اعمار المتقاعدين وصعوبة حركتهم، فيما يقول قضاة […]

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