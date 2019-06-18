2019/06/18 | 11:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اكد رئيس كتلة الرافدين النائب يونادم كنا, الثلاثاء, ان مجموع ما تم حرقه من محصول الحنطة في محافظة نينوى يشكل 10 % من حاجة البلاد للمحصول, مشيرا الى ان 60 ألف دونم تم احراقها من قبل الخلايا النائمة لـ” داعش” والنزاع العشائري في المناطق المتنازع عليها.
وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حرائق الموصل تشكل 10% من حاجة البلاد للحنطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد رئيس كتلة الرافدين النائب يونادم كنا, الثلاثاء, ان مجموع ما تم حرقه من محصول الحنطة في محافظة نينوى يشكل 10 % من حاجة البلاد للمحصول, مشيرا الى ان 60 ألف دونم تم احراقها من قبل الخلايا النائمة لـ” داعش” والنزاع العشائري في المناطق المتنازع عليها.
وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حرائق الموصل تشكل 10% من حاجة البلاد للحنطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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