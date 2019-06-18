نائب: حرائق الموصل تشكل 10% من حاجة البلاد للحنطة

2019/06/18 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد رئيس كتلة الرافدين النائب يونادم كنا, الثلاثاء, ان مجموع ما تم حرقه من محصول الحنطة في محافظة نينوى يشكل 10 % من حاجة البلاد للمحصول, مشيرا الى ان 60 ألف دونم تم احراقها من قبل الخلايا النائمة لـ” داعش” والنزاع العشائري في المناطق المتنازع عليها.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/، […]

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