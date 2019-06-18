2019/06/18 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، وجود عدة ملفات فساد مطروحة امام اللجنة خاصة بعقود جولات التراخيص النفطية، مشيرا الى أن تلك الملفات بحاجة لاستضافة وزير النفط ثامر الغضبان لإيضاح المشاكل الموجودة فيها.وقال الحلبوسي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “اللجنة وجهت أسئلة لوزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية: ستتم استضافة وزير النفط بشأن ملفات الفساد بجولات التراخيص المركز الخبري الوطني.

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