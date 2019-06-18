ترامب: أربع سنوات أخرى من الانحياز والابتزاز

2019/06/18 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن مصادفة أن يتزامن حدثان تفصل بينهما مسافات شاسعة وبحار ومحيطات، وتوحدهما المصالح المشتركة والهدايا المتبادلة.الحدث الأول جرى في الجولان

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