2019/06/18 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: مديرية الجوازات تقرر تمديد الدوام بجميع دوائرها في العاصمة والمحافظات.التربية: طالب في الثانوي سينقذ الإنسانية بإكتتشافه طريقة جديدة لتنقية المياه.الياسري: بعض المشاكل التي تخص المنظومة الكهربائية في المحافظة ستحل قريبا.إلى الخدمة سترفع مستوى أداء المنظومة الكهربائية G …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 17 – 6 – 2019 النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 17 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانوراما اليوم 17 – 6 – 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).