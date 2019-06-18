2019/06/18 | 11:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: مديرية الجوازات تقرر تمديد الدوام بجميع دوائرها في العاصمة والمحافظات.
التربية: طالب في الثانوي سينقذ الإنسانية بإكتتشافه طريقة جديدة لتنقية المياه.
الياسري: بعض المشاكل التي تخص المنظومة الكهربائية في المحافظة ستحل قريبا.
إلى الخدمة سترفع مستوى أداء المنظومة الكهربائية G …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 17 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التربية: طالب في الثانوي سينقذ الإنسانية بإكتتشافه طريقة جديدة لتنقية المياه.
الياسري: بعض المشاكل التي تخص المنظومة الكهربائية في المحافظة ستحل قريبا.
إلى الخدمة سترفع مستوى أداء المنظومة الكهربائية G …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 17 – 6 – 2019 النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 17 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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