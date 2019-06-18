الحانثون للقسم واليمين..الخائنون للأوطان ..الخارجون على عقيدة الانسان والدين..أضربهم يا قديرلتجعلهم فما أبقى..؟

2019/06/18 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي جاء القسم في القرآن بمعنى اليمين بقوله تعالى:” وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ،الاعراف21″..لذا اعتبر الفقهاء حلف اليمين الكاذب او حنث اليمين من الكبائر في الدين..فهل يدرك...أكمل القراءة ←

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