النزاهة تضبط متهمين بالاحتيال والرشوة في ذي قار

2019/06/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمَينِ اثنينِ بالاحتيال والرشوة في ذي قار، مُتلبِّسين بالجرم المشهود.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى محافظة ذي قار وتمكَّن من ضبط المُتَّهمين، لقيامهما بإطلاق وعودٍ كاذبةٍ بقدرتهما على استحصال المُوافقات الأصوليَّة، للحصول على قطعة أرضٍ لغرض الاستثمار بحجة إنشاء مستشفى ومدارس أهليَّةٍ لقاء حصولهما على مبلغ (800,000,000) مليون دينارٍ"، مشيرة الى أنه "تمَّ التواصل مع المُتَّهمين ومتابعتهما وضبطهما بالجرم المشهود في إحدى مناطق المحافظة، على وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983".

وأكدت، أن "عمليَّة الضبط نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، فيما اعترف المُتَّهمون المضبوطون بالتهم المنسوبة إليهم أمام قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم لحين إرسالهم إلى جهة الطلب في بغداد".

وأعلنت هيئة النزاهة، يوم الاحد المصادف 9 حزيران، عن ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالاحتيال والرشوة في بغداد.انتهى/س

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