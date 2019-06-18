ترامب يحدد موعد إجلاء المهاجرين غير الشرعيين

2019/06/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا.وقال ترامب في صفحته على موقع التواصل تويتر: "في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني… سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها"، مضيفا "سيكون بين المكسيك والولايات المتحدة تعاون كبير، وهو ما لم يحدث منذ عدة عقود".

وأعرب ترامب، يوم الأحد الماضي، عن ثقته في أن "العلاقات الأمريكية المكسيكية، ستصل إلى مستوى جديد، بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم والمهاجرين".

واعتبر ترامب في "صحيفة نيويورك تايمز" قصة الهجمات الأمريكية على شبكة الطاقة الروسية، هي "أخبار كاذبة، ونيويورك تايمز التي فقدت مكانتها تعرف ذلك.



ويجب أن يكشفوا فورا عن مصادرهم، إذا كان هناك بالحقيقة مصادر، لا أشك بأن هذه الأخبار وهمية".

في ذات السياق طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامبمن صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، الكشف عن مصدرها الذي أعلن سابقا "أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت اختراق أنظمة الطاقة الروسية"انتهى/س

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