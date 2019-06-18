الدفاع تتخذ قرارا مهما بشأن ضباط البيشمركة

2019/06/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، ترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمعادلة ضباط شهادات إقليم كردستان بحضور جميع الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الإيجاز الذي قدمه رئيس اللجنة حول عملها في الفترة الماضية بخصوص هذا الموضوع".واضاف البيان، ان" الغانمي امر بإحالة الموضوع إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية على أن يكون التصويت ضمن ضوابط وسياقات الجامعة لإنصاف مجموعة من ضباط البيشمركة الذين وقفوا مع القوات العراقية في خندق واحد ضد العصابات الإرهابية".انتهى..م.م

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