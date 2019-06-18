السلطات الفرنسية تعتقل

2019/06/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ميشيل بلاتيني" للتحقيق بتهم الفساد خلال عملية إسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وذكرت المصادر، ان" إنترناشيونال بوليسى دايجست" كشفت في تقرير لها نشر يناير الماضي، عن أجراء سلطات الادعاء في فرنسا تحقيقات مكثفة بشأن الكثير من الصفقات المشبوهة التي جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية، فيما يشتبه أن تكون له صلة بسرقة قطر حق تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بحسب ما كشفت قط يليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.وأوضحت، ان" قيمة هذه الصفقات تصل إلى مليارات الدولارات، مُشيرا إلى أن التحقيقات الدائرة بشأنها تستهدف التثبت من وجود مخالفات جنائية تشوبها.انتهى..م.م

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