2019/06/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية كهرباء الجنوب، الثلاثاء، انها ستقوم باطفاء خط الهارثة الحرارية لمدة خمس ساعات.وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة نون الخبرية، انه "سيتم إطفاء خط الهارثة الحرارية - شمال البصرة 132 k.v رقم 2 اضطراري الساعة 04:00 فجرا ولمدة (5) ساعات"، مبينة ان "ذلك جاء بسبب وجود تجمر".واضاف ان "ذلك ادى الى النزول بالبرمجة ٢ساعة تجهيز مقابل ٢ ساعة قطع في الهارثة والقرنة، والنزول بالبرمجة 4 ساعة تجهيز مقابل ٢ ساعة قطع في النجيبية"، مشيرة الى انه "تسبب بقلة ساعات تجهيز الطاقة".

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